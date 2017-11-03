İşteki son günü olan Twitter çalışanı, giderayak Trump'a sürpriz yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı. Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirildi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Twitter, "İşteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ BÖYLE BİR SAYFA YOK"

Başkan Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı.

11 DAKİKALIĞINA KAPALI KALDI

Daha sonra ise Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bir Twitter çalışanından kaynaklanan bir sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İŞTEKİ SON GÜNÜ OLAN BİR ÇALIŞANIMIZ KAPATMIŞ"

BBC Türkçe'nin aktardığı haber göre, şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki Twitter'ın müşteri destek ekibinden perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.