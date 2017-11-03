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İşteki son günü olan Twitter çalışanı, giderayak Trump'a sürpriz yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı. Twitter, ise yaptığı açıklamada "İşteki son günü olan bir çalışanımız kapatmış." dedi

İşteki son günü olan Twitter çalışanı, giderayak Trump'a sürpriz yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı. Twitter, ise yaptığı açıklamada "İşteki son günü olan bir çalışanımız kapatmış." dedi

03 Kasım 2017 Cuma 09:09
İşteki son günü olan Twitter çalışanı, giderayak Trump'a sürpriz yaptı
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ABD Başkanı  Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına  Twitter tarafından kapatıldı.  Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirildi. Daha sonra bir açıklama daha yapan  Twitter, "İşteki son günü olan bir çalışanımız tarafından  Trump'ın hesabı kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ BÖYLE BİR SAYFA YOK"

Başkan  Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı  Washington saatiyle 19.00 civarında kapatıldı. Yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan  Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaştı.

11 DAKİKALIĞINA KAPALI KALDI

Daha sonra ise  Twitter'dan, şirketin resmi hesabı aracılığıyla konu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bir  Twitter çalışanından kaynaklanan bir sebeple @realDonaldTrump hesabı yanlışlıkla kapatıldı. Hesap 11 dakikalığına kapalı kaldı ve daha sonra ise yeniden aktif hale geçti. Konu hakkında soruşturma yapmaya devam ediyoruz ve böyle bir durumla karşılaşmamak adına gerekli adımları atıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İŞTEKİ SON GÜNÜ OLAN BİR ÇALIŞANIMIZ KAPATMIŞ"

BBC Türkçe'nin aktardığı haber göre, şirket daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise, "Öğrendik ki  Twitter'ın müşteri destek ekibinden perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından  Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" dedi.

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