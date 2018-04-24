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İşte o görüntüler… Turisti Amazon’da yerliler linç etti!

Amazonların Peru kısmında yaşayan yerliler, 81 yaşındaki şifacılarını öldürmekle suçladıkları Kanadalı turistin boynuna ip taktı, yerlerde sürükledi.

İşte o görüntüler… Turisti Amazon’da yerliler linç etti!

Amazonların Peru kısmında yaşayan yerliler, 81 yaşındaki şifacılarını öldürmekle suçladıkları Kanadalı turistin boynuna ip taktı, yerlerde sürükledi.

24 Nisan 2018 Salı 08:43
İşte o görüntüler… Turisti Amazon’da yerliler linç etti!
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AMAZON ormanlarından gelen görüntüler, dünyayı şoke etti. Peru yerlileri, 81 yaşındaki şifacı Olivia Arevalo’yı öldürmekle suçladıkları Sebastian Woodroffe’u linç etti.

41 yaşındaki Kanadalı adamın ölmeden önce, boynunda iple sürüklenirken, yerlilere yalvardığı anları kamera kaydetti.

Bir süredir bölgede yaşayan Woodroffe’nin ayahuasca isimli halisünasyonlara neden olan bitki hakkında Arevalo’dan bilgi aldığı tahmin ediliyor.

Perulu yetkililer, Perşembe günü meydana gelen iki ölümü de soruşturduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Amazonların Peru Kısmında Yaşayan YerlilerKanadalı Turist
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