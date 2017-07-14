İşte Eyfel'den ilk kare!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , 14 Temmuz törenlerine 'onur konuğu' olarak ABD Başkanı Donald Trump 'ı davet etti. Daveti kırmayan Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Fransa'ya gitti.

FRANSIZ Devrimi'nin yıl dönümü olan 14 Temmuz , Fransa 'da büyük bayram olarak kutlanıyor.

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