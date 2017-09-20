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İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin saati!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın saat 22.00'de Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek

İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin saati!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın saat 22.00'de Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:45
İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin saati!
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 72. Genel Kurulu için ABD'nin New York  kentinde bulunan Erdoğan, zirve kapsamında birçok devlet başkanı ile ikili  görüşme yaptı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yarın ABD Başkanı Trump ile bir  araya gelecek.
 
İki lider, yarın TSİ ile 22.00'de, Lotte New York Palace Oteli'nde  ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
 
Söz konusu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı  Trump'ın ortak bir açıklama yapması bekleniyor.
 
Görüşmenin bir bölümünde her iki tarafın heyetleri de hazır bulunacak.  Görüşmede gündeme gelmesi beklenen konuların başında ABD Kongresinin, korumaların  kullanacağı silahların satışına ilişkin tasarıyı geri çekme kararı yer alıyor.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunu da gündeme getirmesi  öngörülüyor.
 
Erdoğan ve Trump yemekte bir araya gelmişti
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün BM 72. Genel Kurulunda, heyet başkanları  onuruna verilen yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etmişti.
 
ABD Kongresinin, silah satışına ilişkin tasarıyı geri çekme kararının  yemekte görüşülüp görüşülmediği sorulan Erdoğan, "Yemek masasında o kadar etraflı  bir görüşme imkanımız yok. Sadece perşembe günü kendisiyle ikili, belki kısmen de  heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur, bir görüşmemiz olacak. O görüşmeden  sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan-TrumpCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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