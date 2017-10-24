İşte dünyanın ilk sanal para bankası! Yeri sır gibi saklanıyor

XAPO'NUN kurucusu Arjantinli girişimci Wences Cesares, Bitcoin furyasının Silikon Vadisi'ni sarmasında büyük rol oynamıştı. Öyle ki, Bill Gates ve Reid Hoffman gibi ünlü isimlere ilk Bitcoin'lerini bizzat vermişti. Müşterilerinin milyonlarca dolar değerindeki sanal paralarını muhafaza eden Xapo, bunun için granit dağın içerisine oyulmuş eski bir askeri sığınağı kullanıyor.

ÖZEL ŞİFRELENMİŞ SUNUCULAR BULUNUYOR

Bitcoin bankasının konumu güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken, içerisinde tam olarak ne kadar kripto para olduğu da paylaşılmıyor. Bankanın içerisinde gerçek Bitcoin'ler bulunmuyor. Burayı teorik bir banka yapan şey Bitcoin'leri koruyan özel ve şifrelenmiş sunucular barındırması.

MÜŞTERİLERE ÖZEL BİR ANAHTAR VERİYOR

Siber korsanların en iyi korunan hesaplardan bile Bitcoin çalmayı başarması, Xapo'yu kripto paraları korumak için geleneksel banka yöntemlerini kullanmaya itti. Xapo tüm müşterilerine onlara özel bir anahtar veriyor ve bu anahtar sayesinde hesaba erişim sağlanabiliyor. Eğer bir müşteri anahtarını kaybederse, oluşacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ediyor.

90 KİLOLUK YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPILARLA KORUNUYOR

1947 kurulan askeri sığınak, Soğuk Savaş boyunca İsviçre Ordusu'nun gizli merkez üssü olarak kullanıldı. Bugünlerde ise Deltalis isimli şirket tarafından Xapo için yönetiliyor.

930 metre karelik dev bir veri merkezine dönüşen sığınak, 90 kilo ağırlığındaki yüksek güvenlikli kapılar ve elektronik güvenlik sistemleriyle dolu.

ELEKTROMANYETİK DARBELERİ GEÇİRMEYEN DUVARLAR VAR

Xapo'nun güvenlik şefi Carlos Rienzi, merkezin siber saldırılar kadar terör saldırılarına karşı da korunaklı olduğunu belirtiyor.

Tüm camlar kurşun geçirmezken, duvarlar elektromanyetik darbeleri geçirmeyecek şekilde tasarlanmış.