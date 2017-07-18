İşte Almanya’daki işsizlik rakamları

ALMANYA genelindeki 2.6 milyon işsizin yüzde 43.3’ü göçmen kökene sahipken, özellikle göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı batı eyaletlerinde bu oran 49.5’e ulaşıyor. Türklerin de ağırlıklı olarak yaşadığı eyaletler arasında bulunan Hessen’de göçmen issiz oranı yüzde 57.7’ye dayanmış durumda. Baden-Württemberg’te bu oran yüzde 56.2, Hamburg’ta yüzde 55.7, Bremen’de 55.1, Kuzey Ren Vestfalya’da 51.9, Berlin’de 51.1 seviyesinde bulunuyor.Sosyal destek alanlar arasında da bu oran yüzde 50’nin üzerinde. Almanya genelinde sosyal destek alanlar arasında göçmen kökenlilerin oranı yüzde 52.6 iken, batı eyaletlerinde ise bu oran yüzde 59.5 düzeyinde.