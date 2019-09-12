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İşte 'Almanya neden mülteci istemiyor' sorusunun yanıtı

Almanya'nın mültecilere niçin karşı olduğu, çarpıcı bir araştırma sonucu ortaya çıktı. İşte o araştırmanın sonuçları 

DÜNYA 12.09.2019, 14:56
İşte 'Almanya neden mülteci istemiyor' sorusunun yanıtı
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ALMANYA'DA yasadışı olarak ikamet eden kişilerin şüpheli olarak tanımlandığı 265 bin 930 suç kaydedilmiştir. Bunlar arasında 98 cinayet, 261 yaralama vakası, 1082 tecavüz ve cinsel saldırı, 3 bin 477 kaçakçılık haraç vakası ve 16 bin 929 tehlikeli ya da ciddi bedensel yaralanma vakası vardı. Şüphelilerin çoğunun Suriye'den (25 bin 328), Afganistan'dan (16 bin 687) ve Irak'tan (10 bin 225) geldiği söyleniyor. Yabancılar Merkezi Sicili'ne göre, söz konusu grupta söz konusu dönemde 830 bin civarında insan vardı. Bu, toplam Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine tekabül ediyor. Cinayet ve adam öldürmede ise aynı grup neredeyse yüzde 15'lik bir paya sahip. Tecavüz ve cinsel tacizde yüzde 11, tehlikeli ve ciddi bedensel yaralanma yüzde 12'den fazla.  Bundan, oturma iznine sahip olmayan bu grup yabancının şiddet içeren suçlarda açıkça temsil edildiği sonucuna varılabilir.

#Almanya #mülteci #Suriye
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