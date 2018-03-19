İstasyona yanaşan "hayalet tren" herkesi şaşkına çevirdi

ÇİN'DEKİ bir tren istasyonunda çekilen görüntülerde, perona giren ve sadece farları ile ana hatları görünen tren, internet kullanıcıları tarafından "hayalet" olarak tanımlandı.
Çin'de bir istasyona giren hayalet tren, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Tüyler ürperten video, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DEMİRYOLU İŞÇİSİ FARK ETTİ
Baotou istasyonunda çekilen garip görüntüler bir demir yolu işçisi tarafından fark edildikten sonra internette paylaşıldı. Sadece ana hatları görünen trenin farları dışında ana gövdesinin tamamen saydam olması izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
12 yıldır orada çalışan işçi, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları garip çekimlerin nasıl gerçekleştiğine dair bazı teoriler sunarken, bazıları "hayalet tren" iddialarına inanmadı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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