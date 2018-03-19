Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple'ı kızdıran cihaz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
3 günde üretildi! 30 bin...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 19 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

İstasyona yanaşan "hayalet tren" herkesi şaşkına çevirdi

Çin'deki bir tren istasyonunda çekilen görüntülerde, perona giren ve sadece farları ile ana hatları görünen tren, internet kullanıcıları tarafından "hayalet" olarak tanımlandı

İstasyona yanaşan "hayalet tren" herkesi şaşkına çevirdi

Çin'deki bir tren istasyonunda çekilen görüntülerde, perona giren ve sadece farları ile ana hatları görünen tren, internet kullanıcıları tarafından "hayalet" olarak tanımlandı

19 Mart 2018 Pazartesi 09:41
İstasyona yanaşan "hayalet tren" herkesi şaşkına çevirdi
banner404

ÇİN'DEKİ bir tren istasyonunda çekilen görüntülerde, perona giren ve sadece farları ile ana hatları görünen tren, internet kullanıcıları tarafından "hayalet" olarak tanımlandı.

 Çin'de bir istasyona giren hayalet tren, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Tüyler ürperten video, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DEMİRYOLU İŞÇİSİ FARK ETTİ

Baotou istasyonunda çekilen garip görüntüler bir demir yolu işçisi tarafından fark edildikten sonra internette paylaşıldı. Sadece ana hatları görünen trenin farları dışında ana gövdesinin tamamen saydam olması izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

12 yıldır orada çalışan işçi, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları garip çekimlerin nasıl gerçekleştiğine dair bazı teoriler sunarken, bazıları "hayalet tren" iddialarına inanmadı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çinİstasyonHayalet Tren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi
Büyük operasyon! Dünyanın en pahalı 2. maddesi Ankara'da ele geçirildi
Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu
Ahmedinejad'dan Hamaney'e eleştiri mektubu
KKTC'ye girişlere sıkı denetim geliyor
KKTC'ye girişlere sıkı denetim geliyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim