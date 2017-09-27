İsrailli asker yanlışlıkla kendini patlattı: 2 ölü, 4 yaralı

İSRAİL işgali altındaki Golan tepelerinde asker i eğitim sırasında patlama meydana geldi. Eğitim sırasında askeri araçta bulunan askerin üzerindeki mühimmatı kaza yla patlatma sı üzerine 1 subay ve 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, askerler tahliye edilerek tıbbi müdahale için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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