İsrail: Yerleşim yeri inşası sürecek

NETANYAHU'NUN ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir Arap gazetesinde, (Filistin ile başlaması muhtemel) müzakereler esnasında İsrail'in (işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da) yürüttüğü (Yahudi yerleşim birimi) inşa faaliyetlerini erteleyeceği yönünde bir haber çıktı. Başbakan Netanyahu'nun ofisi olarak İsrail'in böyle bir taahhüdü olmadığını açıkça belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.Söz konusu açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın barış müzakerelerini yeniden canlandırmak için Netanyahu ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada da siyasi çözüm sağlansın veya sağlanmasın İsrail'in Batı Şeria'nın tamamındaki askeri kontrolünü devam ettireceğini söylemişti.Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.