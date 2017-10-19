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İsrail tankları Suriye'yi vurdu

İsrail tanklarının Suriye'de bir mevziyi vurduğu bildirildi

İsrail tankları Suriye'yi vurdu

İsrail tanklarının Suriye'de bir mevziyi vurduğu bildirildi

19 Ekim 2017 Perşembe 20:59
İsrail tankları Suriye'yi vurdu
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İSRAİL ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'den ateşlendiği öne  sürülen bir roketin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne isabet ettiği  belirtildi.
 
Roket saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen  açıklamada, "Buna karşılık tanklarımız Golan Tepesi'nde roketin fırlatıldığı yeri  vurdu." denildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü de İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam  yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurmuştu. İsrail ordusu bu saldırının Lübnan  üzerinde "rutin" uçuş yapan bir İsrail savaş uçağının Suriye'den atılan uçaksavar  füzesine karşılık yapıldığını açıklamıştı.
 
Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman  Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli  Hizbullah güçlerine ve Esed rejimine muhalif örgütlere ait askeri noktalara  saldırılar düzenliyor.
 
Sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini  muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz  konusu kırmızı çizgileri "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini,  özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı  boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin  tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.
 
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
İsrail TanklarıSuriye
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