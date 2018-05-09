İsrail Suriye’ye saldırdı

SURİYE basını, İsrail Şam’ın doğusundaki Kisva bölgesine attığı iki füzenin Suriye savunma sistemleri tarafından geri püskürtüldüğünü duyurdu. Bazı sosyal medya kaynakları, Esad rejiminin saldırının İsrail tarafından geldiğini doğruladığını belirtti.
Saldırının Donald Trump’ın İran ile alakalı kararını açıkladıktan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca İsrail ordusunun, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildiği ve ülkedeki hava savunma sistemlerinin hazır duruma getirildiği kaydedildi.
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