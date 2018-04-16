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İsrail: Rusya'ya izin vermeyiz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki faaliyetlerine Rusya'nın kısıtlama getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti

İsrail: Rusya'ya izin vermeyiz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki faaliyetlerine Rusya'nın kısıtlama getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:53
İsrail: Rusya'ya izin vermeyiz
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TİMES of Israel adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Liberman  Suriye'deki son gelişmelere ilişkin İbranice yayın yapan Walla News haber  sitesine konuştu.
 
Habere göre, Liberman geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde rejime ait  T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen ve 2'si asker 5'i milis olmak üzere  7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın İsrail tarafından yapıldığı  yönündeki açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı.
İsrailli Bakan, "Biz işimizi yapıyoruz. Tüm seçenekler masada." diye  konuştu.
 
Liberman, Tel Aviv'in Moskova ile “doğrudan sürtüşmeyi” önleme  konusunda başarılı olduğunu ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğunu  belirtti.
 
İsrail Savunma Bakanı Liberman ayrıca, "Suriye'deki faaliyetlerimize  Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"Suriye’nin iç işlerine karışmıyoruz ve dünyayı düzeltmeye  çalışmıyoruz. Sadece İsrail'in güvenliğiyle ilgileniyoruz." diyen Liberman,  Rusya'nın da bunu "çok iyi anladığını" söyledi.
 
İsrailli Bakan, İran'ın Suriye'de güçlenmesine de izin  vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailRusyaAvigador Liberman
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