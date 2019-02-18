İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı kapattı
banner404

KUDÜS İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu. Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti. İsrail polisinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'deki Suriyeli...
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'deki Suriyeli...
  1. GÜNDEM

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479