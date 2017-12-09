İsrail polisi Doğu Kudüs'te göstericilere saldırdı: 12 yaralı

İSRAİL polisi, Doğu Kudüs ’te tarihi Bab el Şariğ duvarının karşısında Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden Kudüslü Filistinlilere karşı göz yaşartıcı bomba ve ses bombasıyla müdahalede bulundu. Yaralanan 12 kişi, hastanelere kaldırıldı. Mahalli kaynaklar, İsrailli atlı ve yaya polislerin ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocu Filistinli göstericilere müdahalede bulunarak, ellerindeki bayrakları topladığını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.