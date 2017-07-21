İsrail Polisi, cuma namazından çıkan cemaate saldırdı! Yaralılar var

İSRAİL polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Çıkan olaylarda 4 yaralının olduğu belirtildi.

MESCİD-İ AKSA'NIN YOLLARINI KESTİLER

İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti.

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

İsrail polisinin uygulamasına tepki gösteren Filistinliler Cuma namazını kıldıktan sonra protesto gösterilerinde bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeleninin işgal olduğunu belirten Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın etrafı başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında gösteri düzenledi.

ÇIKAN OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinin göstericilere tepkisi ise sert oldu. İsrail polisi, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale ederken, göstericiler de polise taşla karşılık verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, olaylarda 4 kişinin yaralandığını yazdı. Gösteriler sürüyor.

AMBULANS VE ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin yarattığı krizi çözmek için birçok lider devreye girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmüş, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler'in İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinde görev yapan özel koordinatörü Nickolay Mladenov, taraflara itidal tavsiyesinde bulunmuş, Beyaz Saray ise çözüm çağrısı yapmıştı.

Ancak gece geç saatlerde güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, metal dedektörlerin kalması kararını verdi. Yetkililer, dedektörlerin bölgeye silah sokulamaması için gerekli olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinden yapılan açıklamada, "Polis, güvenliği ve kamu düzenini korurken kutsal mekanlara serbest girişi sağlamak için istediği kararı almakla yetkilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.