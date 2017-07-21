Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İsrail Polisi, cuma namazından çıkan cemaate saldırdı! Yaralılar var

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Olaylarda 4 kişi yaralandı

İsrail Polisi, cuma namazından çıkan cemaate saldırdı! Yaralılar var

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Olaylarda 4 kişi yaralandı

21 Temmuz 2017 Cuma 15:05
İsrail Polisi, cuma namazından çıkan cemaate saldırdı! Yaralılar var
banner404

İSRAİL  polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Çıkan olaylarda 4 yaralının olduğu belirtildi.

MESCİD-İ AKSA'NIN YOLLARINI KESTİLER

İsrail güvenlik güçlerinin geçtiğimiz Cuma günü Mescid-i Aksa'ya girişleri kapatması ve Müslümanların Cuma namazını dışarda kılmak zorunda kalmasının ardından bu hafta da Mescid-i Aksa çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması, sadece 50 yaş üstündekilere giriş izni verilip, dedektörlerle detaylı bir arama getirilmesi Filistinlilerin büyük tepkisini çekti.

ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

İsrail polisinin uygulamasına tepki gösteren Filistinliler Cuma namazını kıldıktan sonra protesto gösterilerinde bulundu.  İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik engellemeleninin işgal olduğunu belirten Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın etrafı başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında gösteri düzenledi.

ÇIKAN OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinin göstericilere tepkisi ise sert oldu.  İsrail polisi, göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale ederken, göstericiler de polise taşla karşılık verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, olaylarda 4 kişinin yaralandığını yazdı. Gösteriler sürüyor.

AMBULANS VE ÇATIŞMA SESLERİ YÜKSELİYOR

İşgal altındaki Doğu  Kudüs'te polisin cemaate müdahale ettiği yerlerin başında Selahaddin Caddesi, Vadi el-Coz, Ras el-Amud ile Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) ve Meclis kapıları geliyor.

Şehrin sokaklarında yoğun ambulans ve çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor.

Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin yarattığı krizi çözmek için birçok lider devreye girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü önce  Filistin Devlet Başkanı  Mahmud Abbas'la görüşmüş, ardından  İsrail  Cumhurbaşkanı  Reuven Rivlin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.  Birleşmiş Milletler'in  İsrail ile  Filistin arasındaki barış görüşmelerinde görev yapan özel koordinatörü Nickolay Mladenov, taraflara itidal tavsiyesinde bulunmuş,  Beyaz Saray ise çözüm çağrısı yapmıştı.

Ancak gece geç saatlerde güvenlik kabinesini toplayan  İsrail Başbakanı  Benjamin Netanyahu, metal dedektörlerin kalması kararını verdi. Yetkililer, dedektörlerin bölgeye silah sokulamaması için gerekli olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinden yapılan açıklamada, "Polis, güvenliği ve kamu düzenini korurken kutsal mekanlara serbest girişi sağlamak için istediği kararı almakla yetkilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerBenjamin NetanyahuBakanlar KuruluIsrailSaldırıPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim