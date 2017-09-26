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'İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri yıl boyunca sürdü'

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "yıl boyunca yüksek oranda devam ettiğini" söyledi

'İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri yıl boyunca sürdü'

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin "yıl boyunca yüksek oranda devam ettiğini" söyledi

26 Eylül 2017 Salı 08:40
'İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri yıl boyunca sürdü'
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyine Kudüs'ten video konferans yoluyla katılarak üye ülkeleri bilgilendirdi. 

İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerine devam ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çeken Mladenov,"İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri yıl boyunca yüksek oranda sürdü." dedi.

Haziran ve Eylül ayları arasında yerleşim faaliyetleri çalışmalarının çoğunlukla Doğu Kudüs'te yapıldığını ifade eden Mladenov, İsrailli yetkililerin ise yerleşim faaliyetlerini destekleyen kışkırtıcı söylemler kullanmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini artırmaya devam etmesinin "iki devletli çözümü giderek ulaşılamaz hale getirdiğine" dikkati çeken Mladenov, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ise Filistinlilere ait evlerin ve okulların yıkılmaya devam ettiğini ve 2017'nin başından beri 344 binanın yıkıldığını söyledi.

Sivillere yönelik şiddet ve kışkırtmanın her iki tarafta korku ve şüpheye neden olduğunu ve barış çabalarını engellediğini kaydeden Mladenov, bütün taraflara şiddet, tahrik edici söylem ve provakasyondan kaçınmaları çağrısı yaptı. 

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Birleşmiş MilletlerBMOrtadoğu Barış SüreciYasa Dışı
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