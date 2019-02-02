İsrail'in tepki çeken adımına AK Parti'den ilk yanıt!

İSRAİL'İN, Filistin'in El Halil şehrinde yerleşik çok taraflı gözlem gücü El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin (TIPH) görevini aleyhlerine çalıştığı gerekçesiyle tek taraflı olarak sonlandırdı. İsrail'in bu kararına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netenyahu hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TPIH'in işini objektif yaptığını göstermektedir. İsrail'in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor." dedi.

Ömer Çelik'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"KINANMASI GEREKEN YENİ BİR ADIM"

"İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail'in kınanması gereken yeni bir adımıdır."

'BU İDDİA İNANDIRICI DEĞİL'

"Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TIPH'in işini objektif yaptığını göstermektedir."

'HESAP VERME SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAK'

"İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmekten ve hesap verme sorumluluğundan kaçmak için bu adımları attığı açıktır. Bu görev gücünü kaldırması, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz."

'İSRAİL DAVET ETTİ, VARLIĞI DAHA DA GEREKLİ'

"TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyordu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Aksine böyle bir gücün varlığı daha da gerekli hale geldi."

'YENİ SALDIRILAR PLANLIYOR'

"İsrail'in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."