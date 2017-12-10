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İsrail'in insanlık dışı müdahalesinde 92 Filistinli yaralandı!

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının protesto edildiği işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında 92 Filistinli yaralandı

İsrail'in insanlık dışı müdahalesinde 92 Filistinli yaralandı!

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının protesto edildiği işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında 92 Filistinli yaralandı

10 Aralık 2017 Pazar 11:36
İsrail'in insanlık dışı müdahalesinde 92 Filistinli yaralandı!
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ABD'NİN Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail güçleri saldırdı, 92 Filistinli yaralandı.

FİLİSTİN KIZILAYI, VAHŞİ MÜDAHALENİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde 12, Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim ile Tulkerim kentlerinde 48, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında ise 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda yaralı sayısı 92'ye ulaştı.

DÜN KATLİAM YAŞANMIŞTI

İşgal güçlerinin dünkü Cuma namasından sonra başlattığı saldırılarda 300'den fazla Filistinli yaralanmış, 4 Filistinli ise hayatını kaybetmişti.
İSRAİL, 20 NOKTADA ÇATIŞMA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 20 noktada çatışma çıktığı ifade edildi.

Yaklaşık 600 Filistinlinin Batı Şeria'daki çatışma noktalarında İsrail askerlerine taş attığı ve araç lastiklerini ateşe verdikleri iddia edilen açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilerde ise İsrail askerleri ile yaklaşık 450 Filistinli arasında olaylar yaşandığı aktarıldı.

6 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinden işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylara ilişkin yapılan açıklamada ise 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, olaylarda iki İsrail polisinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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