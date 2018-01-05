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İsrail ile anlaşma iddialarına yanıt

Ruanda ve Uganda, sınır dışı edilecek Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapmaları konusunda İsrail ile anlaşma yaptıkları iddialarını yalanladı

İsrail ile anlaşma iddialarına yanıt

Ruanda ve Uganda, sınır dışı edilecek Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapmaları konusunda İsrail ile anlaşma yaptıkları iddialarını yalanladı

05 Ocak 2018 Cuma 19:01
İsrail ile anlaşma iddialarına yanıt
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RUANDA Dışişleri Bakan Yardımcısı Olivier Nduhungirehe, ülkesi ve  İsrail arasında, Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapacaklarına dair bir anlaşma  yapmadıklarını açıkladı.

Uganda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Okello  Oryem de Uganda ve İsrail arasında böyle bir anlaşma olmadığını kaydetti.

İsrail, ülkede yaşayan Sudan ve Eritre kökenli göçmenlere ülkeyi terk  etmelerini ya da Ruanda veya Uganda gibi üçüncü ülkelere göç etmeleri çağrısında  bulunmuş ve nisan ayından önce ülkeyi terk edeceklere 3 bin 500 dolar para  vereceğini, aksi halde gözaltına alınabileceklerini açıklamıştı.

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israil anlaşma iddialarına yanıt
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