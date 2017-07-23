İsrail güçleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 67 yaralı

MESCİD-İ Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinliler, akşam namazını sokakta kıldı. İsrail güvenlik güçleri, namazın ardından Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Kudüs'ün El-Eizariya kasabasında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında devam eden gerginlik akşam üstü çatışmaya dönüştü. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 24 yaşındaki Yousuf Kashour isimli Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştu.
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