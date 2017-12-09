İsrail Gazze’yi bombaladı: 25 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Filistin’de gösteriler başlamış, Gazze’den İsrail’e büyük tepki gelmişti. Cuma günü Filistin halkının Trump’ın Kudüs kararını protesto için yaptığı gösterilerde İsrail’in plastik silahlı müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Cuma günü de Hamas’ın Gazze’de bulunan askeri mevkilerini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu Gazze’de 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail savaş uçakları bugün sabah erken saatlerde Gazze’ye bombalamayı sürdürdü. Yaralı ve ölü sayısı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Filistin liderlerinin Trump’ın açıklamasını protesto etmek için intifada çağrısı üzerine İsrail’in Batı Şeria’ya ek askeri güç yerleştirdiği de belirtildi.

Filistin’de yapılan gösterilerde 217 kişi yaralandı

Filistin sağlık kuruluşları, Filistin genelinde dün yapılan gösterilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 217 Filistinli'nin yaralandığını açıkladı. Hamas’ın önde gelen liderlerinden Fethi Hammad, dün yaptığı açıklamada büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak isteyen herkesin Filistinlilerin düşmanı olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM’de yaptığı konuşmada Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu açık bir şekilde tanıdıklarını tekrarladı. Haley, ABD’nin kalıcı bir barış anlaşmasını gerçekleştirmek istediğini iddia ederek, BM’yi taraflı davranmakla suçladı. Halley, BM’nin İsrail’e kaşı dünyanın en önde gelen düşmanca davranan merkezi olduğunu öne sürdü. Nikki Haley, "İsrail asla BM veya İsrail’in güvenliğini dikkate almayan herhangi bir ülkeler topluluğu tarafından bir anlaşmaya zorlanamaz, zorlanmamalıdır” diye konuştu.

Bu arada ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki olarak Mısır, Irak, Türkiye, Tunus ve İran’da büyük gösteriler yapıldı. Doğu Asya Müslüman ülkelerinden Malezya, Bangladeş, Pakistan, Afganistan, Hindistan’ın Keşmir bölgesinde ve Endonezya’da da gösteriler yapıldı.

Doğu Kudüs’te 330 bin Filistinli yaşıyor

İsrail Kudüs’ü başkenti olarak kabul ederken, Filistin Doğu Kudüs’ü kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Doğu Kudüs’te 330 bin Filistinli yaşıyor. İsrail, Doğu Kudüs’te onlarca yerleşim bölgesine 200 bin Yahudi yerleştirdi. Ancak bu uluslararası kanunlara göre illegal kabul edildi. İsrail, daha önce Ürdün’ün elinde bulunan Doğu Kudüs’ü 1967’deki altı gün savaşlarında işgal etmesinin ardından 1980 yılında topraklarına kattı ancak bu durum BM tarafından kabul edilmedi. İsrail yönetim birimlerinin çoğunu Kudüs’e taşırken, BM Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayınca yabancı elçilikler Tel Aviv’de kaldı. 1993 yılında imzalanan Filistin-İsrail barış anlaşmasına göre Kudüs’ün nihai statüsünün ileri safhalarda barış görüşmeleri ile tespit edilmesi kararlaştırıldı. İsrail ile Filistin arasındaki görüşmeler 2014 yılında kesintiye uğradı. ABD, İsrail ile Filistin arasındaki görüşmelere arabuluculuk yaparken, Trump’ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasından sonra Filistinli yetkililer ABD'nin ilerideki görüşmelerde arabulucuk vasfını yitirdiğini söyledi.