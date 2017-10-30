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İsrail Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurması sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

İsrail Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir tüneli havaya uçurması sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:24
İsrail Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü
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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgedeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan bir tüneli hedef aldığını belirterek, "Kurtarma ekipleri, tünelin enkazından 5 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kudra, yaralı sayısı ve olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
 
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin imha edildiğini duyurmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
İsrail GazzeTünelGazze Şeridi
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