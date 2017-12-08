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İsrail: Gazze'den atılan füzeyi düşürdük

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'den atılan füzenin 'Demir Kubbe Savunma Sistemi' tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İsrail: Gazze'den atılan füzeyi düşürdük

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'den atılan füzenin 'Demir Kubbe Savunma Sistemi' tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi

08 Aralık 2017 Cuma 20:25
İsrail: Gazze'den atılan füzeyi düşürdük
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İSRAİL Savunma Kuvvetleri, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan füzenin  etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Füzenin yarattığı zaiyat ile ilgilisi ise, henüz bilgi verilmedi.
 
Yapılan ilk açıklamaya göre, Sha'ar HaNegev, Sdot Negev ve Hof Asheklon bölgelerinin yanı sıra Sderot şehrinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Saldırının, Donald Trump'ın ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından Gazze'den İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirilen ikinci füze saldırısı olduğu ifade edildi. Dün, Gazze'den fırlatılan iki füze, Filistin sınırları içerisine düşmüş, İsrail'e ulaşmamıştı.
 

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IsrailGazze
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