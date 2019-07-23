İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir emsal

Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını "kararlı bir şekilde kınayan" ortak bir açıklama yaptı

İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir emsal
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İSPANYA Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya,  Fransa, İspanya ve İngiltere'nin, Doğu Kudüs'teki Vadi el Humus Mahallesi'nde  bulunan Filistinlilere ait evlerin yıkımından dolayı İsrail'i kararlı bir şekilde  kınadığı bildirildi.
İsrail yönetiminin Filistinlilere ait evleri yıkmasının "ciddi bir  endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, "İstisnai durumlar haricinde,  işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin  halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada ayrıca, özellikle bu yıkımın önemli olduğunun altı  çizilerek, "Çünkü, etkilenen binaların bir kısmı Oslo Anlaşmaları uyarınca  Filistin yönetiminin yetkisi altında olan A ve B bölgelerinde bulunuyor. Bu  yüzden bunların ihlal edildiğini gösteriyor. İki devletli çözümü doğrudan  tehlikeye atan, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.
 

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