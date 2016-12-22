İsrail'den suikast itirafı!

'ZEVVARİ ÜMMETİN ŞEHİDİ'
Önceki gün Tunus'un başketindeki Habib Burgiba Caddesi ve Adalet Sarayı'nda iki ayrı yerde toplanan yüzlerce gösterici, Zevvari'nin öldürülmesine tepki gösterirken, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kabul edilmesini ve olayın BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmasını talep etti. Göstericiler, "Halk ulusal egemenlik istiyor", "Normalleşmeye hayır, Tunus satılık değil" şeklinde slogan attı. Bağımsız Genç Gazeteciler Derneği tarafından Adalet Sarayı önünde düzenlenen gösteride toplanan avukatlar da Zevvari suikastini protesto etti. Filistine destek pankartları taşıyan avukatlar "Zevvari ümmetin şehidi", "Ey hükümet ayıp ayıp, Siyonistler toprağınızı çiğniyor" şeklinde slogan attı.
CİNAYETTE DAHLAN PARMAĞI
Tunus emniyet yetkililerinin Zevvari'nin "dış unsurların yardımıyla ve içeriden destekle" öldürüldüğüne dair yaptıkları açıklama, akıllara yine olayda Muhammed Dahlan'ın parmağı olabileceği ihtimalini getirdi. Ortadoğu ve Balkanların en karanlık adamlarından Dahlan, İsrail istihbaratıyla derin işbirliği yürütüyor. Zevvari suikastinin Dahlan'ın yönettiği bilinen muhbir-işbirlikçiler ağının yardımıyla gerçekleştirilmiş olabileceği ileri sürülüyor. Zevvari, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın, örgüte mensup olduğunu açıkladığı Filistinli olmayan ilk isim. Tunuslu uçak mühendisi Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı Arap olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.