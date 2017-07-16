İsrail'den küstah Mescid-i Aksa açıklaması

İSRAİL İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara kapatılmasına ilişkin, "Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail'e aittir" açıklamasını yaptı. Bakan, Ürdün'de İsrail karşıtı düzenlenen gösteriye ilişkin ise Mescid-i Aksa'nın İsrail egemenliği altında olduğunu diğer devletlerin konuyla ilgili ne düşündüklerini umursamadıklarını söyledi.
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