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İsrail'den 'İran'ı vururuz' açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

İsrail'den 'İran'ı vururuz' açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bedeli ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

26 Nisan 2018 Perşembe 20:56
İsrail'den 'İran'ı vururuz' açıklaması
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SUUDİ Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine Arapça  röportaj veren Liberman, ülkesinin kimse ile savaşmak istemediğini ancak bedeli  ne olursa olsun Suriye'de İran'a ait askeri alanların bulunmasına izin  vermeyeceklerini ifade etti.
İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde İsrail'in de Tahran'ı vuracağını  söyleyen Liberman, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın  Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar  harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine  yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.
 
  İran rejiminin son günlerini yaşadığını ve ABD'nin nükleer  anlaşmasından çekilmesi halinde İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ileri süren  Liberman, İran yönetimi ve Devrim Muhafızlarının, halkı uzaklaştırarak ülkenin  tüm kaynaklarını ele geçirmesi nedeniyle ekonominin çökme tehlikesiyle karşı  karşıya olduğunu belirtti.
 
Filistin- İsrail meselesi bölgesel olarak çözülmeli
 
Filistin- İsrail meselesine de değinen Liberman, bu sorunun ikili  değil bölgesel olarak çözülmesi gerektiğini savundu. Liberman, bunun da  İsrail-Arap barışı ile iki devletli çözüm paralelinde mümkün olduğunu kaydetti.
 
İsrail Savunma Bakanı Liberman, İsrail ile Arap ülkelerinin  ilişkilerine dair ise isim vermeksizin bazı Arap ülkeleriyle diyalogları olduğunu  aktararak, "İşler doğru yönde ilerliyor ve yüzde 75 gibi bir mutabakat söz  konusu." dedi.
 

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