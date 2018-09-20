İsrail'den İran'a 'savaş' tehdidi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a savaş açma imasında bulunurken, ülkesinin "ılımlı" Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek iyileştiğini belirtti

İsrail'den İran'a 'savaş' tehdidi!
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a savaş açma  imasında bulunurken, ülkesinin "ılımlı" Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek  iyileştiğini belirtti. 

Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur  Savaşı'nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı  konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize  dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz."  dedi.

İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da  dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri  yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu  yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, öte yandan "ılımlı" olarak nitelediği bölgedeki bazı Arap  ülkeleri ile İsrail'in ilişkilerinde gelişmeler olduğuna dikkati çekerek,  "Ortadoğu tehlikelerle dolu. Ancak ışık huzmeleri de var. Ilımlı Arap dünyasıyla  ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir dönüşümden geçiyor, büyük ülkeler İsrail'le  ilişkilerin değerinin giderek daha fazla farkında." diye konuştu.

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