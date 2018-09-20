İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail ordusu Gazze'nin doğusuna hava saldırısı düzenledi

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
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GÖRGÜ tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze'nin  doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu  bölgeyi bombaladı.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup  olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.
Sınırdaki göstericilere müdahale
 
Öte yandan  İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş  Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin doğu sınırında toplanan  Filistinlilere müdahale etti.
 
 Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, barışçıl göstericilere  gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı.  Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik  yaktı.
 
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin  İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve  2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden  sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 
 İsrail'in 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere  müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu. 
 

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