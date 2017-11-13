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İsrail'den flaş açıklama! ABD ve Rusya'ya bildirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de askeri operasyonlara devam edeceklerini ABD ve Rusya'ya bildirdiklerini söyledi

İsrail'den flaş açıklama! ABD ve Rusya'ya bildirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de askeri operasyonlara devam edeceklerini ABD ve Rusya'ya bildirdiklerini söyledi

13 Kasım 2017 Pazartesi 20:20
İsrail'den flaş açıklama! ABD ve Rusya'ya bildirdik
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LİDERİ olduğu Likud partisinin toplantısında konuşan Netanyahu,  "Sınırlarımızı biz kontrol ediyoruz, ülkemizi biz koruyoruz ve bunu yapmaya devam  edeceğiz. İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına göre Suriye'de - güneyi de dahil -  operasyonlara devam edeceğimizi başta Washington ve Moskova olmak üzere  dostlarımıza bildirdim." dedi.
Netanyahu'nun bu açıklaması, Vietnam'da bir araya gelen Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusunda ortak bir  metne imza attıklarını açıklamalarının ardından geldi.
 
İsrail basınında da Putin ile Trump'ın vardığı anlaşmayla İran  askerlerinin İsrail sınırının 5 kilometre yakınına kadar gelmesine imkân  sağlandığı ve Tel Aviv yönetimin bundan rahatsız olduğu yönünde haberler yer  aldı. Putin ve Trump'ın 7 Haziran'da ilan edilen Suriye'nin güneyindeki ateşkesin  uzatılmasında da mutabık kaldıkları belirtildi.
 
Netanyahu'nun Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceklerini  açıklarken kullandığı "Suriye'nin güneyi de dahil" ifadesi bu açıdan dikkati  çekti.
 
İsrail'in "kırmızı çizgileri"
 
İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri  için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.
 
Başbakan Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, "İran ve  vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri  bir varlık kurma imkânı sağlanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.
 
İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri izlemeye ve kırmızı  çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri  ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas  silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık  göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri  varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.
 
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında  tutuyor.
 
İsrail ordusu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman  Suriye'den topraklarına roket atıldığını iddiasıyla Beşşar Esed rejimine muhalif  örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara  saldırılar düzenliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
IsrailABDRusyaBinyamin Netanyahuİsrail Başbakanı
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