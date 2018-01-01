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İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi için flaş karar

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün uzattı

İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi için flaş karar

İsrail askeri mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini 8 gün uzattı

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:55
İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi için flaş karar
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RAMALLAH kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen  duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam  edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.   
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi,  İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra, güvenlik güçlerine saldırmak ve  taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." denildi. 
 
Temimi ile annesinin sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin  uzatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun  çalışmalarına karşı koymak, isyan eylemlerine katılmak ve başkalarını bu  eylemlere katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara  karışmak ve Facebook hesabından olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor."  ifadelerine yer verildi. 
 
İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle  yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. 
 
Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere  gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından  gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, geçen perşembe günü  Temimi ailesinin gözaltı süresini 5 gün uzatmıştı. 
 
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.  
 
"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine  gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da  buluşmuştu. 
 

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IsrailFilistinliTemimiBatı Şeria
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