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İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi

DÜNYA 23.10.2019, 20:44 23.10.2019, 20:45
İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi
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Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun  rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon  hükümetini kurmakla görevlendirdi.
 
Yasalar gereği, Mavi-Beyaz liderinin 28 gün içerisinde koalisyon  görüşmelerini tamamlayarak hükümeti kurması, bu süre içerisinde hükümeti kurmayı  başaramazsa görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmesi gerekiyor.
Her ne kadar Gantz koalisyonu kurmak için yeterli çoğunluğun desteğini  alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz  liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor.
 
Mavi-Beyaz ve ona destek veren 2 sol partinin (İşçi Partisi,  Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak  için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın  elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor.
 
Gantz da Netanyahu gibi hükümeti kurmakta başarısız olursa ülkede  yeniden erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor.
 
Sağ partilerden koalisyon görüşmelerine blok halinde katılma kararı
 
Gantz'ın, Cumhurbaşkanlığına çıkmasından saatler önce Netanyahu ve  Meclise giren 3 sağ partinin (Şas, Yemina, Birleşik Tevrat) liderleri bir araya  geldi.
 
Yapılan görüşmede 120 sandalyeli Mecliste 55 milletvekiline sahip 4  sağ partinin koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmasına karar verildi.
 
Netanyahu başarısız olmuştu
 
Rivlin, geçen ay düzenlenen seçimde partisi Likud ikinci olsa da  Meclise giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu 25 Eylül'de koalisyon  hükümetini kurmakla görevlendirmişti.
 
Mavi-Beyaz ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail  Evimiz'in destek vermemesi nedeniyle Netanyahu'nun yanında yer alan milletvekili  sayısı 55'te kalmıştı.
 
Bu gelişme üzerine Netanyahu, koalisyonu kurma konusunda başarısız  olmuş ve pazartesi akşamı görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.
 
İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz  liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.
 
Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip  ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak  Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu  olmayı başardı.
 
Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma  Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste  yerini aldı.
 
Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ)  İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.
 
Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski  Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5  milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.
 
Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli  mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına  ulaşamamıştı.
 

#İsrail Cumhurbaşkanı #hükümet
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