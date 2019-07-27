İsrail Büyükelçisi’nden amuda kalkarak diplomatik ziyaret

KUZEY Makedonya’nın İsrail Büyükelçisi Dan Oryan, 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Stevo Pendarovski’ye diplomasinin çok alışık olmadığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bir jimnastik geçmişi de olan Oryan, Pendarovski’yi ziyaretinde tek elinin üzerinde amuda kalktı. Fotoğrafı Facebook hesabından paylaşan Stevo Pendarovski, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Büyükelçisi’nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir."

Pendarovski’yle iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerini de görüşen Oryan, aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Balkan Ülkeleri Direktörü.

Oryan, 2007-2012 arasında Danimarka’da Büyükelçi Yardımcılığı görevini yürütmüştü.