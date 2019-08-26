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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı

DÜNYA 26.08.2019, 16:57 26.08.2019, 16:59 Enes Subaşı
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı
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FİLİSTİN Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti  Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Beytullahim'in Beyt Cala beldesindeki Al-Mahrur Mahallesi'ne buldozerler  eşliğinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait bir restoran  ile evi yıktığını söyledi.
 
 İsrail güçlerinin yıkımlara gerekçe olarak söz konusu yapıların Oslo  Anlaşması'na göre "C bölgesi" içinde kaldığını ve "ruhsatsız" olduğunu ileri  sürdüğünü belirten Bureyce, restoranın geçen yıllar içinde birçok defa İsrail  güçlerince yıkıldığını ve sahibince yeniden inşa edildiğini aktardı.
 

 İsrail'in bölgeyi Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için asli  sakinlerinden almaya çalıştığına dikkati çeken Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin  birkaç hafta önce bölge yakınlarında kamp kurmaya başladığını, bunun da Yahudi  yerleşim birimi inşasına giden ilk adım olduğunu ifade etti.
 
Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal  altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş  yerini yıktı.

 
 Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo  Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
 
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak  Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği"  İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi  ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.
 
 İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C  bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin  vermiyor.
 

#israil #Batı Şeria #filistin
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