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İsrail basını: Metal arama dedektörleri kaldırılacak

İsrail'in "Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma kararı aldığı" iddia edildi

İsrail basını: Metal arama dedektörleri kaldırılacak

İsrail'in "Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma kararı aldığı" iddia edildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:41
İsrail basını: Metal arama dedektörleri kaldırılacak
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İSRAİL'İN kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.

İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini kabine toplantısı yapılacağı belirtildi. 

Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'den Mescid-i Aksa kapısındaki Müslümanlara saldırı
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. 

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. 

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor.

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İsrail BasınıMetal Arama Dedektörleri
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