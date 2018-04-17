İsrail Başbakanı Netanyahu: Birkaç hafta içinde açılacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığındaki bir törende yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını bununla birlikte, farklı ülkelere ait pek çok diğer Büyükelçiliğin de Kudüs’e taşınacağını söyledi. Netanyahu, “Uluslararası ilişkilerimiz, dışişleri bakanlığımız tarafından inşa ediliyor onlara müteşekkirim. Bununla birlikte, yurt dışındaki İsrail diplomatlarının güvenliklerini sağlamak içinde sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıması için talimat verdiğini açıklamıştı.
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