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İsrail askerleri Cuneydi'ye bakın neler yapmış

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere bugün kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu belirlendi

İsrail askerleri Cuneydi'ye bakın neler yapmış

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere bugün kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omzunda kırık oluştuğu belirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:08
İsrail askerleri Cuneydi'ye bakın neler yapmış
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ULUSLARARASI Çocukları Koruma Örgütü'nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin  7 Aralık'ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına  alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı.

Örgütten yapılan açıkalamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında  Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp  izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer  Askeri Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Filistinli Cuneydi’nin 10 bin  şekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına  karar verilmişti.

Kefalet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuneydi'nin ilerleyen  saatlerde serbest kalması bekleniyor.

Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan  El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına  alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest  bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

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İsrail Askeri MahkemesiCuneydi
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