İsrail askerleri cuma namazı sonrası saldırdı: 4 ölü, 465 yaralı

İSRAİL askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler, Gazze sınırında toplandı. Gösterilerde 4 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE SINIRINDA GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

İsrail ablukası nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, dördüncü haftasında da sürüyor.

"Şehitler ve Esirler Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dördüncü cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

KESKİN NİŞANCILARIN HEDEFİ OLMAMAK İÇİN LASTİK YAKTILAR

Ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Gazzeliler, sabah saatlerinden itibaren sınıra geldi.

Göstericiler, İsrail keskin nişancılarına hedef olmamak için Gazze sınırında bugün de lastik yakıyor. Siyah dumanların yükseldiği Gazze sınırında, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan binlerce gösterici farklı bölgelerde barışçıl protestolarına devam ediyor.

GÖSTERİLERDE 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugünkü gösterilerde 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği açıkladı ve ölü sayısı 4'e çıktı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre ise yaralı sayısı 465'e yükseldi.

OLAYLAR 30 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan 174 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, göstericilerden 96'sının İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.