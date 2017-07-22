İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İSRAİL'DEN Mescid-i Aksa kapısındaki Müslümanlara saldırı
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ezeriye'de İsrail askerlerinin müdahalesine karşı koyarken göğsünden yaralanan Filistinlinin Ramallah'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine dair bilgi verilmedi.
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