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İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ı kauçuk kaplı mermiyle başından vurdu

DÜNYA 30.08.2019, 17:59 30.08.2019, 18:04 Enes Subaşı
İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı
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İSRAİL askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı. Gazze'nin doğusundaki barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini  takip eden foto muhabiri Cadallah, İsrail askerleri tarafından kauçuk kaplı  mermiyle alnından yaralandı.  Cadallah'a olay yeri yakınındaki ilk yardım noktasında müdahale yapılırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. AA foto muhabirlerinin çoğu Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana  devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail'in saldırılarında  yaralandı. Bunlardan biri de Ali Cadallah.
İlk olarak 25 Mayıs 2018'de göğsüne göz yaşartıcı gaz kapsülü isabet  eden Cadallah, bir ay sonra bu kez mermi parçasıyla elinden yaralandı. Cadallah  ayrıca 22 Mart 2019'daki gösteriler sırasında da yaralandı.
 

#İsrail askerleri
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