İspanyol devi Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı

İSPANYA La Liga takımlarından Barcelona, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir video yayınladı.
Yapılan paylaşımda "FC Barcelona, Türkiye'nin #29Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar" ifadelerine yer verildi.
ARDA TURAN DA MESAJ YAYINLADI
Öte yandan Barcelona forması giyen Arda Turan da Twitter hesabından "Bağımsızlığımız için mücadele etmiş olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." yazarak 29 Ekim'i kutladı.
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