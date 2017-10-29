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İspanyol devi Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İspanyol devi Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı

Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 Ekim 2017 Pazar 16:40
İspanyol devi Barcelona, Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı
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İSPANYA La Liga takımlarından  Barcelona,  Twitter hesabından  29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir video yayınladı.

Yapılan paylaşımda "FC  Barcelona,  Türkiye'nin #29Ekim  Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar" ifadelerine yer verildi.

ARDA TURAN DA MESAJ YAYINLADI

Öte yandan  Barcelona forması giyen  Arda Turan da  Twitter hesabından "Bağımsızlığımız için mücadele etmiş olan, başta Gazi  Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." yazarak  29 Ekim'i kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan29 EkimCumhuriyet BayramıBarcelonaSpor
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