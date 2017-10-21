İspanya, Katalon yönetimine el koyma kararı aldı

OLAĞANÜSTÜ bakanlar kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Mariano Rajoy, bölge parlamentosunun kısa süreli lağvedilmesini durdurdu ancak bölgede seçimlerin yapılmasının planlandığını söyledi.

Alının kararların İspanya Senatosu tarafından birkaç gün içinde onaylamasının beklendiği kaydedildi. İspanya anayasa mahkemesi Katalon hükümeti tarafından yapılan bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, referandumu reddetmişti. Katalonya Lideri Carles Puigdemont bu kararları görmezden gelerek bağımsızlık kararından geri adım atmamıştı.

İspanya Başbakanı hükümetin doğrudan yönetimi uygulamaktan başka seçeneğini olmadığını belirterek Katalon hükümetinin hareketlerinin hukuka aykırı olduğunu ve çatışmayı teşvik ettiğini söyledi.