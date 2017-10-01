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İspanya hükümetinden flaş referandum açıklaması!

İspanya hükümeti, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bağımsızlık referandumunun gerçekleştirilmesinin bir anlamının olmadığını açıkladı

İspanya hükümetinden flaş referandum açıklaması!

İspanya hükümeti, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bağımsızlık referandumunun gerçekleştirilmesinin bir anlamının olmadığını açıkladı

01 Ekim 2017 Pazar 19:45
İspanya hükümetinden flaş referandum açıklaması!
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İSPANYA Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki  gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi  tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir  girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu  durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi  büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel  ve siyasi çıkarları" ifadelerini kullandı.

Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir,  gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya  çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu.

Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve  profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik  zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Katalonya'da bağımsızlık referandumu itiraz ve  engellemelere rağmen yapılmaya devam edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi  nedeniyle çıkan olaylarda 9'u polis, 2'si jandarma görevlisi 337 kişinin  yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki gerginliği daha fazla artırmamak için caddelerde 5-6  arabalık konvoylarla devriye gezen İspanya ulusal polisi ve jandarma ekipleri, oy  kullanma işleminin devam ettiği, halen açık olan okullara müdahale etmedi.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti, sandıkların TSİ 21.00'da  kapanacağını yineleyip, sonuçların Barselona'nın Katalonya Meydanı'na kurulan  büyük platformdan açıklanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya HükümetiKatalonya
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