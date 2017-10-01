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İspanya hükümeti resmen duyurdu: Katalonya referandumu geçersiz

İspanya hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi

İspanya hükümeti resmen duyurdu: Katalonya referandumu geçersiz

İspanya hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi

01 Ekim 2017 Pazar 13:49
İspanya hükümeti resmen duyurdu: Katalonya referandumu geçersiz
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İSPANYA hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçersiz olduğunu duyurdu. Katalonya'daki birçok oy kullanma merkezine operasyon düzenleyen İspanyol jandarma ve ulusal polisi, sandık ve oy pusulası gibi malzemelere el koyup okullardan ayrılmaya başladı.

38 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçlerinin sadece sert direniş olması halinde bağımsızlık yanlılarına müdahale ettikleri görüldü. Buna rağmen Katalonya genelindeki müdahalelerde 3'ü ağır 38 kişi yaralandı.
HALEN OY KULLANMA MERKEZLERİNİN YÜZDE 73'Ü AÇIK

Mühalenin ardından konuşan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, yaptıkları kural değişikliği çerçevesinde evlerde basılan ve zarf içinde olmayan oy pusulalarının da geçerli sayılacağını ifade etti. Katalanların herhangi bir okulda, kayıtlarına bakılmaksızın oyunu kullanabileceğini söyleyen Turull, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oy kullanma merkezlerinin halen yüzde 73'ünün açık olduğunu iddia etti.
"HİÇBİR KARŞILIĞI YOK"

Ancak  İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandığı haberinde,  Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum girişiminin, jandarma ve polisin müdahalesiyle tamamen geçerliliğini yitirdiği, evlerde basılan oy pusulalarının kabul edilmesini öngören yeni sistemin de hiçbir karşılığının olmadığı ifade edildi.

OY KUYRUĞU OLUŞTURDULAR

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumu öncesi özerk yönetim ile merkezi hükümet arasındaki gerilim hat safhada. Katalonya'da ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.
"EVET" ÇIKARSA 48 SAAT İÇİNDE BAĞIMSIZLIKLARINI İLAN EDECEKLER

Katalanlar seçim merkezlerine akın ederken,  Barcelona limanında konuşlandırılan polis kentlere sevk edildi. TSİ 10.00 sıralarında başlayan oylamanın TSİ 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu.
"İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, müdahale ile ilgili olarak, "İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." dedi.

İspanyol polisi ve jandarmasının oy verme merkezlerine yaptığı müdahale devam ederken, Millo gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hiçbir şekilde Katalonlara yönelik bir müdahale yapmadıklarını söyleyen Millo, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonya
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