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İspanya'dan Katalonya'ya ret!

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi. Rajoy. "İspanyol ulusunun bölünmezliği ve İspanya'nın ulusal egemenliği müzakere edilemez" dedi

İspanya'dan Katalonya'ya ret!

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya yönetiminin bağımsızlık ilanını askıya alma gerekçesi olan "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu bulma" önerilerini kabul etmedi. Rajoy. "İspanyol ulusunun bölünmezliği ve İspanya'nın ulusal egemenliği müzakere edilemez" dedi

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:33
İspanya'dan Katalonya'ya ret!
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İSPANYA Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk  Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık ilanının askıya  alınmasındaki gerekçe olarak sunduğu "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu arama"  önerilerini kabul etmediğini bildirdi. 
 
İspanya Parlamentosunda konuşan Rajoy, "İspanyol ulusunun bölünmezliği  ve İspanya'nın ulusal egemenliği müzakere edilemez." dedi.
 
Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına yönelik bir diyaloğun "kabul  edilmesinin imkansız" olduğunu vurgulayan Rajoy, bunun dışında anayasal reform,  altyapı yatırımları, ekonomik durum, dil (Katalanca) gibi diğer konularda her  zaman konuşmaya açık olduklarını söyledi.
 
Rajoy ayrıca, Puigdemont'un "arabulucu arama" teklifine de "Demokratik  yasalar ile itaatsizlik veya gayrimeşruluk arasında hiçbir arabulucu olmaz."  ifadeleriyle karşı çıktı.
 
"Yasal olmayan demokratik de değildir." diyen İspanya Başbakanı, "1  Ekim'deki referandum tamamen başarısızlıkla sona ermiştir. Hiçbir sonuç, siyasi  karar ya da Katalonya'nın bağımsızlığı bu referandumu meşrulaştıramaz." diye  konuştu.
 
Başbakan Rajoy, Katalonya'daki yasa dışı referandumda oylanan "kendi  geleceğine karar verme hakkının" dünyadaki hiçbir demokratik ülke veya Birleşmiş  Milletler tarafından kabul görmeyeceğine işaret ederek,  Katalonya'nın olası  bağımsızlığının Avrupa'da tanınmayacağını ve böyle bir şeyin çok ciddi  sonuçlarının olacağını artık tüm dünyanın bildiğini dile getirdi.
 
"İspanya'nın, birlikte yaşam, özerklik hakları, ülke birliği ve  anayasasına karşı çok tehlikeli ve sadakatsiz bir saldırı olduğunu" kaydeden  Rajoy, "Demokratik yasalar çiğnendiğinde toplum dağılır, akıl dışı yollara  girilir, birlikte yaşam biter, kaos başlar ve refah sona erer."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'nın özerklik haklarının askıya  alınmasının önüne geçilebilmesi için Puigdemont'a bir kez daha "yasalara saygı  göstermeye ve normalleşmeye geri dön" çağrısı yaptı. Rajoy, "Katalonya'nın  bağımsızlığı üzerine karar verme yetkisi sadece İspanyolların tamamındadır."  dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonyaİspanya Başbakanı Rajoy
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