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İspanya'da şok eden yakalama kararı

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin 8 eski bakanının tutuklanmasına, birinin de kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verdi

İspanya'da şok eden yakalama kararı

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin 8 eski bakanının tutuklanmasına, birinin de kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verdi

02 Kasım 2017 Perşembe 19:35
İspanya'da şok eden yakalama kararı
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İSPANYA'NIN doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık  girişimlerinden dolayı "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını  kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetimi hükümeti üyelerinin  ifadeleri alındı.
Eski Katalonya hükümetinin 14 üyesinden 9'u, Madrid'deki Ulusal  Mahkemeye giderek ifade verdi ancak Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski  Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 4 eski Katalan bakan  mahkemeye gitmedi.
 
Belçika'daki Puigdemont'un tutuklanması istendi
 
Ulusal Mahkeme Savcılığı, mahkemeden Puigdemont ve diğer 4 eski  bakanlar Antoni Comin (Sağlık), Clara Ponsati (Eğitim), LLuis Puig (Kültür) ve  Meritxell Serret (Tarım) hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri  çıkarılmasını istedi.
 
Savcılık ayrıca ifade veren ancak sadece avukatların sorularını  yanıtlayan 8 eski Katalan bakanın tutuklu yargılanmasını talep etti.
 
Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı  bağımsızlık ilanını doğru bulmadığı için 26 Ekim'de istifa eden eski bakanlardan  Santi Vila hakkında ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanması  talebinde bulunuldu.
 
Tutuklanmalarına karar verildi
 
Ulusal Mahkeme, savcının talebi üzerine 8 eski Katalan bakanın  tutuklu, Vila'nın ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar  verdi. Mahkemenin Puigdemont ve diğer 4 eski bakan hakkındaki kararı ise henüz  açıklanmadı.
 
Öte yandan, halen görevlerini sürdüren Katalonya Parlamentosu Başkanı  Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkındaki soruşturma, savunma  avukatlarının talebi üzerine 9 Kasım'a ertelendi.
 
Yüksek Mahkeme, mahkemeden ayrılıp Barselona'ya dönen Forcadell ve  diğer 5 üyenin, 9 Kasım'a kadar polis gözetiminde tutulmasına karar verdi.
 

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Son Güncelleme: 02.11.2017 19:38
Anahtar Kelimeler:
PuigdemontEski Katalonya
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