İspanya'da savaş uçağı düştü

İSPANYA Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Akdeniz'de denize düştüğü bildirildi.Sivil Koruma ve Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, C-101 tipi savaş uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki La Manga del Mar Menor kıyılarının yaklaşık 4 kilometre açığında denize düştüğü kaydedildi.Düşen uçaktaki İspanyol pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü.Öte yandan, İspanyol firması CASA tarafından üretilen C-101 savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasında dün meydana gelen diğer bir olayda da hafif uçak ve helikopter havada çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.