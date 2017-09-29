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İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu

Katalonya Özerk Bölgesi, Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor ancak İspanyol hükümeti tüm okulların kapalı olması talimatını verdi ve milyonlarca oy pusulasına el koydu

İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu

Katalonya Özerk Bölgesi, Pazar günü referanduma gitmeye hazırlanıyor ancak İspanyol hükümeti tüm okulların kapalı olması talimatını verdi ve milyonlarca oy pusulasına el koydu

29 Eylül 2017 Cuma 16:47
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
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İSPANYA'DA Katalonya Özerk Bölgesi, 1 Ekim'de bağımsızlık için referanduma gitmeye hazırlanıyor ancak durum hala belirsiz. İspanyol yetkililer, halk oylamasının engellenmesi için düğmeye bastı.

TÜM KAMU BİNALARI KAPATILACAK

İspanya  Anayasa Mahkemesi, referandum kararının yasadışı olduğunu gerekçe göstererek askıya almıştı. Bu kapsamda  Madrid hükümet yetkilileri ile Katalan yetkililer bir güvenlik zirvesi düzenledi. Referandumla ilgili soruşturmayı yürüten Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi ve savcılık da jandarma, polis ve Katalonya yerel polisine 1 Ekim'de bölgedeki okul ve belediyelere ait yerler dahil tüm kamu binalarının kapatılması talimatını verdi. Ancak Katalan polisi bu talimata uymayacağını açıkladı. Okulların kapatılmasının 'kamu düzenini riske sokabileceği' uyarısında bulundu. Katalonya'ya binlerce ek polis kuvveti yollayan  Madrid hükümetine göre ise şiddet riski bulunmuyor.

MİLYONLARCA OY PUSULASINA EL KONULDU

İspanyol güvenlik güçleri ise referandumu önlemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bir depoya baskın yapan jandarma, milyonlarca oy pusulasına el koydu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre jandarma, Katalonya'nın Igualada kentinde düzenlendiği operasyonda referandumla ilgili 2.5 milyon oy pusulası, 4 milyon zarf ve 100 seçim sandığı ele geçirdi.  Jandarma daha önceki operasyonlarda referandumla bağlantılı 10 milyondan fazla oy pusulasına el koymuş, ayrıca bağımsızlık referandumu ile igili bilgi veren internet sitelerine erişimi kesmişti. Şimdi pazar günü referandum için oy vermek isteyenlerin engellenmesi halinde  Barcelona sokaklarının karışmasından korkuluyor

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