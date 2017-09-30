İspanya'da gerilim artıyor! Baskın düzenlendi

LAN Vanguardia gazetesi İspanyol polisinin yarın yapılması planlanan ve Madrid tarafından yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin telekomünikasyon ve enformasyon teknolojisi merkezine baskın yaptığını duyurdu.



La Vanguardia iddiayı yerel bir radyo istasyonuna dayandırdı.



Polis ve İspanya İçişleri Bakanlığı ise baskını henüz doğrulamadı.



İspanya'da cuma günü bir yargıç Google'a yasaklı Katalan bağımsızlık referandumu hakkında bilgi veren bir uygulamayı kaldırması emrini vermişti.



REFERANDUM ÖNCESİ TÜM ÜLKE DİKEN ÜSTÜNDE

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasadışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı. Referandum için belirlenen 1 Ekim'e saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı.



Bölge genelinde 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize ettiği bildirildi. Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın ise kamu düzenini riske atmamak için ailelerin birkaç okulda içeriye girmesine izin verdiği belirtildi.



Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d' Esquadra'nın 1 Ekim sabah 06.00'a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı.

İNTERNETTEN OY KULLANMA YASAKLANDI

Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi.

Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezinin (Cesicat) binalarına giden jandarma, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC'nin kararını yetkililere iletti.



TRAKTÖRLER BARCELONA'YA GİTTİ

Referandumda oy merkezlerine yönelik olası bir engellemeye karşı barikat olarak kullanılmak üzere onlarca traktör, köylerden Katalonya'nın başkenti Barcelona'ya gitti.

Traktörler ünlü Sagrada Familia Kilisesi'nin önünde konvoy oluşturdu.

GÜVENLİK HAT SAFHADA

Başta Barcelona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barcelona'da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı.



"BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OTORİTER DEVLETE KARŞI KAZANDIK"

Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona'da düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada, "Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız. Pazar, pazartesi ve tüm hafta gelecekle randevumuz var. Çünkü kararlı bir adımla yürümeye başlayacağız. Bir süreçten çıkıp, ileri doğru gitmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.